前高雄市長韓國瑜遭罷免後，不少人也紛紛在各地展開罷免行動，其中包括時代力量高雄市議員黃捷、台灣基進台中市立委陳柏惟等人都成為目標。然而，由新黨發起罷免基進黨立委陳柏惟的反應不如預期，有評論認為，藍營始終未表態支持，恐與統獨議題以及罷燕行動有關。

韓國瑜被以超過93萬票的民意罷免，讓部分支持者不滿，揚言發動「報復性罷免」，點名黃捷、桃園市議員王浩宇和陳柏惟。對此，陳柏惟曾對此事回應，「或許可以試試看，但應該滿辛苦的」。據《中評社》報導，相較「罷捷」連署，罷免陳柏惟的連署冷淡許多，新黨青年軍王炳忠等人6月10日發起罷免，截至7月6日才收到700多份連署書。

該評論認為，新黨在台中市的組織動員力薄弱，外界本來預期國民黨會在罷惟連署當中，扮演催化劑的角色，未料藍營卻始終態度保守。該評論分析，國民黨面對支持者發起的罷免行動，原打算採取被動策略，就是起初由民間推動，藍營從中協助，最後再動員號召。但罷免陳柏惟卻是由新黨發動，新黨與台灣基進的政治主張分屬統獨兩端，罷免案易陷統獨議題而失焦，讓藍營因此卻步。此外，避免催升台中市長盧秀燕的罷免連署，也是藍營的考量因素之一，若國民黨介入，而罷惟案又扯上統獨議題，難保不激化罷燕熱度。

(中時電子報)