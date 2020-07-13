高雄市新興區七賢路上知名舞廳門口於10日清晨6時許發生當街砍人事件！一名李姓男子喝完酒步出舞廳時，與另一名林姓舞客發生口角，林男當街拿出利刃猛砍，造成李男胸口中刀，渾身是血倒臥人行道計程車招呼站旁。李男送醫後不治，警方獲報後立刻積極緝凶。昨(12日)於晚上10點在左營逮到林姓主嫌，他聲稱是離開舞廳時遭人猛瞪又嗆聲，心生不滿才拿摺疊刀行兇。

警方清晨10日清晨6點多獲報七賢路上的知名舞廳外發生糾紛，立即派大批員警前往，趕到現場時，發現李姓男子全身是血躺在人行道上，胸口及頸部都不斷冒出血，現場血流滿地相當驚悚。李男經送醫後仍因傷重不治。

警方查訪後，初步了解是因李男步出舞廳時，在門口與林姓主嫌互相口角，接著也發生鬥毆，但林男立刻持刀刺傷李男頸部與胸口後迅速逃逸。警方根據車號立刻鎖定對象，隨即逮捕邱姓及高姓男子並積極追緝林姓主嫌。昨(12日)於晚上10點在左營逮到林姓主嫌，他聲稱是離開舞廳時遭人猛瞪又嗆聲，心生不滿才拿摺疊刀行兇。

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(中時電子報)