菲律賓東方海面上的熱帶擾動緩慢發展中，未來將在台灣東側海面呈現「大迴轉」的行徑北上，氣象局分析今明(7/14)兩天熱擾動最接近台灣，恆春半島、臺東有局部降雨，午後中南部、山區有較大雨勢的雷陣雨。氣象專家吳德榮說，熱帶擾動成颱機率大約5~20％。

預報員林定宜表示，今明兩天各地多雲到晴且高溫炎熱，熱帶擾動接近臺灣東南部海面，中心距離台灣約600、700公里，因台灣附近環境不利其發展，成颱機率不高，但仍為東南部帶來水氣，恆春半島及臺東地區有局部短暫陣雨的機率，中午過後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率。至於熱擾動會不會增強成熱帶低壓或颱風，還得持續觀察。

林定宜表示，周三至周五（7/15~17）西南風、熱帶擾動帶來更多水氣，中南部降雨稍增，一整天有雨，午後在各地山區、北部及東北部有局部短暫雷陣雨，山區有較大雨勢發生機率，周三臺東仍有局部短暫陣雨機率，沒下雨的時候氣溫依舊偏高。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」指出，熱帶擾動強度是否能跨過「輕颱」的門檻？各國系集模式模擬的機率都是偏低的，歐洲模式模擬達「輕颱」的機率大約為5~20％。但模式模擬有很大的不確定性，應密切觀察其後續發展。

(中時電子報)