高雄市長補選，隨投票時間趨近，各陣營競選總部也陸續成立，藍營支持者也關心國民黨候選人李眉蓁競選總部成立時間，競辦發言人鄭照新PO出一張照片，並表示，目前完成度已達80%，更開心喊，「講台可以完全遮住他肚子」。

民進黨候選人陳其邁12日競選總部成立，競選口號主打「光榮投3次、2年拼4年」。陳其邁表示，蔡英文總統曾說他是最適合人選，未來會請總統、行政院加大、加速幫助高雄。他也強調，這一次將會用更謙卑的心情、更努力的態度、更堅定的勇氣，贏回市民的信賴。

民眾黨候選人吳益政昨同日也成立競選總部，民眾黨黨主席柯文哲和5位黨籍立委也現身站台支持。

3大陣營中，僅國民黨還未成立，讓不少藍營支持者心急，成立太晚不利選情，對此，鄭照新在臉書PO出一張照片回應，「目前總部完成度80％，盼大家敬請期待。更稱讚總部的講台太棒了，完全遮肚」。李眉蓁今天上午會到橋頭參拜鳳橋宮、福德嗣等宗教會所。

李眉蓁競選總部照片。(圖/翻攝自 鄭照新 臉書)

(中時電子報)