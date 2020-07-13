資深媒體人兼名嘴馬西屏，年底將滿65歲，上月底自爆「我真的要退休了」，更開心宣布女兒升職為「行銷企劃處創意設計部專案經理」，現又有好消息，兒子正式考上警察，讓他直呼「人逢喜事精神爽」。

馬西屏透露兒子畢業後，就去電視台當記者，還堅持跑社會線，跑了3年多新聞，以為他就注定吃記者這口飯了，未料每天和警察混在一起，警察常拿薪水袋給他看，「說你當記者人前很威風，但薪水有我高嗎？且警察還有終身俸，記者退休有保障嗎？」

後來兒子突然請辭，跑去考警察，身邊很多人都不諒解，馬西屏僅跟兒子分析利弊得失，剩下的由他自己決定，並沒有阻止，經過考試、訓練、以及半年的實習警察，兒子銓敘過了，「正式成為了中華民國的警察」，從記者變警察，兒子人生讓老爸也覺得奇特。

馬西屏最後也要大家以後碰到街頭抗爭時，「遇到我兒子千萬手下留情啊！」不少好友也都紛紛留言恭喜他。

(中時電子報)