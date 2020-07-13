一年拿蔡2784萬即解散！？直擊公司「竟無招牌」

根據最新監察院公布報告，總統蔡英文的政治獻金支出，公關公司中，排行前三名分別是幫推、投石，以及一間「凡工」有限公司，但這間總計拿下2784萬元案子的凡工公司，卻恰巧在競選期間成立，選舉結束後解散，掛名負責人的邱瀚逸，在解散前又創立了另一家巧人公司。實際走訪這兩間公司登記地址，卻都不見任何招牌，國民黨質疑是空頭公司，民進黨發言人則強調，各項經費支出都核實向監察院申報。

YouTube頻道上，五花八門的自製節目，大選期間，總統蔡英文空戰發揮奇效，背後操刀的影武者，根據監察院資料，除了已知拿下政府標案的常勝軍幫推、投石，第三名的凡工有限公司，如今卻驚傳解散。

（圖／中視新聞畫面）

（圖／中視新聞畫面）

來到辦公室舊址，已沒有任何掛牌，不過光大選期間，凡工就拿下6件宣傳案，共1851萬元，還有一筆當選後與其公務有關之費用支出，高達933萬，總計2784萬元。巧合的是，凡工有限公司在2019年2月27日創立，卻在2020年3月30日短短一年時間解散，恰巧吻合大選期間前後，掛名負責人邱瀚逸，則是在公司解散前，又另行在2020年03月25日創立巧人有限公司。

實際來到巧人工商登記地址，卻驚然發現，外觀有如一般民宅，經查還有多家公司也登記在同一地址，先遑論凡工與巧人都是以最低資本100萬登記的一人公司，網路上也搜尋不到任何的網頁、電話、資訊或成品，彷彿幽靈公司，究竟如何取得總統等級的競選標案，對此國民黨立委抱持高度質疑。

國民黨立委李德維：「表示他非常可能是一個空頭公司，不管是用來洗錢，（蔡英文）而要實際的把這個公司，前前後後委託它的案子能夠拿出來，能夠取信大家。」

對於質疑，民進黨發言人則表示，各項經費支出都依照相關法令規定，也經會計師簽證在案，核實向監察院，對於外部業者經營目標無從評論，確認的是，這些年輕團隊與蔡英文並無親屬關係。

(中時電子報)