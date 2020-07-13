民眾黨吳益政昨在民眾黨主席柯文哲陪同下成立競選總部，訴求白色力量港都插旗。柯文哲在致詞時表示，高雄市在2018年到2019年期間，「車禍死亡人數」飆高成為六都冠軍，批這一年期間「高雄亂掉了」。由於這段時間就是韓國瑜擔任市長期間，網友紛紛不滿痛批「跟韓有什麼關係」、「2018年12月25日韓市長才上任 ，高雄4個新加坡大，陳菊留下的爛馬路、負債3000億，可以馬上全部鋪好？」

據《ETtoday新聞雲》報導，柯昨表示，相較2018年，2019年六都車禍死亡人數都上升，其中高雄上升約50％。柯說發生車禍，老百姓會覺得運氣不好，但他認為這其實是政府要去盯數字，政府每個月都會有交通安全會報，數字上升就要去處理，柯直指「高雄市整個亂掉」。柯也表示，「政治沒有那麼複雜，就是每天看到數字，把問題解決。」

然而，柯所指的這段期間恰巧為韓國瑜擔任高雄市長時期，引來網友不滿，並表示「柯文哲思考大有問題，2018年12月25日韓市長才上任 ，高雄4個新加坡大，陳菊留下的爛馬路、負債3000億 ，可以馬上全部鋪好？」、「跟韓有什麼關係！三寶違規者多，警方又愛理不理的。政府又不強制嚴格抓交通違規者，誰做都一樣爛！明明已經訂法規，明明就是違規直接開罰就對了，還有理講？衰的還是守規的人」。也有網友諷柯「政治沒那麼難？看數字執政？我傻眼了」、「政治沒那麼複雜，解決不了的就推給9.2、1450就好」。

(中時電子報)