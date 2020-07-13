小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（13日）財經重點。

【1】面板供不應求 漲聲響起

今年全球面板供需變化大，各季面板供需起伏加劇。群智咨詢（Sigmaintell）指出，預估第三季電視品牌廠面板採購量季增率高達31.5％，然而電視面板供給增幅有限，使得面板供需比約3.2％，明顯供不應求，面板價格漲勢超出預期。第四季還要觀察韓國面板廠關廠的腳步及終端市場銷售狀況，供需變數仍大。

【2】台積周四法說 外資短中長線搶先問

台積電法說16日登場，股價、市值率先刷新歷史新高，大型研究機構對台積電第三季營收季增3～7％樂觀預期，已逐漸成市場共識，並激勵熱錢搶補。外資圈按慣例在台積電法說會前拋出暖身考題，考量眼前不僅有新冠肺炎疫情，還有中美政治角力變數，提問聚焦短中長期、面面俱到。

【3】13檔擁雙高 布局契機浮現

台股10日未能延續上攻氣勢，指數拉回修正百點，不過，法人指出，大盤仍呈現緩攻急跌的多頭走勢，預料整理後有機會再上，建議布局方向以高殖利率、法人近日積極買超等為關注焦點，仁寶（2324）、台泥（1101）、遠東新（1402）等13檔雙高題材股具上攻契機。

【4】16檔法人逆勢買

台股站上一萬二之後，伴隨美股震盪，漲多的生技股、半導體龍頭聯發科（2454）及股王大立光（3008）等，10日均大幅拉回，引發台股重挫119點，三大法人由投信及證券自營商領頭賣，台積電（2330）、聯電（2303）晶圓雙雄等16檔個股，獲法人合力買超，扮演本周台股明燈。

【5】櫃買擬改制 證券F4合體有譜

台股強強滾，櫃買中心已完成由「財團法人」轉型為「公司」的規劃，市場直指證交所、櫃買中心、期交所及集保中心「四合一」有譜。

(中時電子報)