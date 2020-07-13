振興三倍券第二輪預購截止，截至12日下午4時，完成三倍券預約的人數突破1159萬人，其中選擇紙本券的人數占八成，而第一波預購的民眾也可於15日起至四大超商領取實體券。然而，網紅館長陳之漢昨(12日)晚則是突然在臉書宣布，「三倍卷我不會領，給有需要的人，希望這波能幫助台灣」，而貼文曝光後，網友則是紛紛大喊「記得要領來再拿去幫助他人喔」、「阿館你應該要去領，然後再投入超商的小型捐獻箱」。

館長在臉書宣布，「三倍卷我不會領，給有需要的人，希望這波能幫助台灣經濟能轉好，希望這波，各位都賺大錢。台灣加油」。而他的決定曝光後，已有4.3萬名網友按讚，更有超過一千名網友留言。

不過，粉絲大多留言勸館長，「 領了買物資給需要幫助的機構，這樣也不錯」、「應該領出來再捐出去，不領就什麼都沒有，政府也不會幫你捐啊」、「我建議要領，因為振興經濟，是大家共同的責任」、「應該領出來捐、甚至領出來加碼再捐」、「應該領了再捐出去 才能幫助到需要的人吧」。

後來貼文曝光後沒過多久的時間，館長則是在臉書宣布，「@[email protected]只好去領然後被助理拿去花」。對此，許多網友則大讚「這樣比較好啊～如果不需要可以捐社福或給別人用，刺激經濟」、「可以買物資捐出去」。

(中時電子報)