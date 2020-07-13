前高雄市長韓國瑜被罷免後，代理市長楊明州曾表示，過去韓國瑜自豪的「路平」都是市政上的例行公事，每一任市長都有在做。不過，近來某些粉專PO出路不平的報導，似乎是要為韓國瑜平反，對此，記者採訪住在高雄的在地年輕世代，問他們對於路平看法，他們認為，比起路平，高雄還有更多要事要做。

記者採訪幾位住在高雄的年輕世代，一位住在高雄的女性接受採訪直言，她認為都差不多，而且那是基層在做的事，不會因爲換市長會有什麼特別改變。她更認為，不要把市長當里長來做。

住在前金區的受訪男性表示，對於路平，他覺得這部分都還好，而且比起路平，高雄似乎還有一大堆更加重要值得做的事。

另一位住在三民區男性更直言，對於路平，他看到好路壞路都刨掉重鋪啊，的確重鋪變新的當然都變好啊！可問題是就把錢砸在這種消耗性的事物上，明明還堪用路也刨掉重鋪，是都不用花在別的發展項目了嗎？路有爛到需要這樣花嗎？

對於高雄的路平問題，高雄地方人士指出核心點，高雄的柏油路因為是工業區大車多，所以高溫下雨後重壓很容易裂。因此，高雄道路應該要用不同的工法，甚至是道路規劃，才有可能逃出一直不平的宿命。

不過，也是有高雄人認為路真的有所不同，如台南市議員謝龍介在高雄搭計程車時，計程車司機表示，「我們開計程車，每天都在路上跑，一天跑200公里，我們感受最多，路真的平！」

(中時電子報)