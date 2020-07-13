新光金(2888)前董事長吳東進辭任董事，新光金董事會決議推崇吳東進為新光金創辦人，此外，新光金副董事長李紀珠卸下發言人職務，董事會通過財務長徐順鋆擔任新光金發言人，新壽發言人也改由副總林漢維出任。

新光金董事長許澎表示，感謝董事長吳東進2002籌組新光金，上市掛牌成立以來，擔任董事長至今，期間帶領新光金壯大事業版圖，使金控版圖涵蓋人壽、銀行、證券、投信、保代和創投等金融服務。新光金總資產從當時成立近6,000億元的規模，到現在成為一家擁有六家子公司、資產規模超過4.2兆元、總資產排名第5名的金控公司，規模成長超過650％。2019年合併稅後淨利達166.30億元，創下金控成立以來新高。近年，新光不動產開發也已逐漸邁入收割期，十大建設案陸續完工，未來可望為公司帶來每年長期穩定的租金收益。

新光金表示，新壽投資性不動產會計政策變動案已於今年5月22日經董事會通過，並於7月6日獲保險局核准，本次會計政策變動追溯自今年初起適用，變動後新壽去年底淨值將增加448億元至1592.7億元，扣除集團內互相承租不動產於合併基礎下視為自用之調整後，新光金2019年股東權益增加約426億元。新光金今年上半年合併稅後淨利約79.5億元，每股稅後盈餘0.62元，合併總資產達4.2兆，合併股東權益達2341億元，每股淨值由第1季底11.81元大幅跳升至17.9元。

(時報資訊)