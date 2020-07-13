經營85度C的美食-KY（2723）在全球疫情再傳復燃逆風下，美國及中國大陸2大市場仍穩定復甦，帶動2020年6月合併營收持續回升、站上今年來次高。展望後市，儘管仍有疫情干擾，但在各國政府將持續振興消費信心及就業下，看好下半年營收動能可望持續轉強。

美食2020年6月自結合併營收15.15億元，月增1.4％、年減20.28％，雖續處近6年同期低點，但回升至今年次高。不過，第二季合併營收44.21億元，季減5.98％、年減23.95％，創近6年低點。累計上半年合併營收91.26億元，年減20.82％，續處近6年同期低點。

美食說明，受人民幣重貶逾7％影響，使營收衰退幅度增加。若以功能性貨幣計算，6月合併營收為人民幣3.61億元、年減13.84％，衰退幅度持續收斂至15％以內。累計上半年合併營收為人民幣21.42億元、年減15.26％。

美食表示，雖然6月在美國及中國大陸2大市場傳出新冠肺炎疫情復燃逆風，美食在研發及生產團隊持續推出新品、強化數位行銷，配合深耕多年累積的品牌形象，使消費者在疫情期間仍持續回流，帶動6月營收仍較5月持續成長。

美食指出，在密切觀察各城市疫情變化下，美國85度C在6月謹慎恢復8家店重新開幕，截至月底暫時停業門市已不到10家。雖然內用空間尚未開放，但搭配新推出的DoorDash盒裝麵包外送及網路點餐服務，恢復營業門市平均銷售已恢復至疫情前8成以上水準。

中國大陸方面，儘管6月上旬華北地區傳出第二波新冠肺炎疫情，但未對85度C營運造成太大影響，同店銷售狀況持續進步，年減率較5月持續收斂。美食表示，入夏以來中國大陸消費信心尚稱穩定，但也未見進一步彈升，坦言距離疫情前水準仍有一段距離。

對此，美食在中國大陸推出更精準的行銷宣傳，鎖定線上會員及支付寶、口碑APP用戶祭出大部分優惠，搭配今夏首款飲料新品，成功帶動業績成長。美國方面則推出一系列以烏龍茶為基底、主打清涼消暑的創新飲品，帶動冷飲銷售，推升夏季烘焙淡季業績動能。

至於營運狀況相對持穩的台灣市場，美食鎖定銷售逆勢提升的蛋糕產品，透過落實差異化持續提升產品力，包括聯名日本寶可夢、推出高擬真度的多款造型蛋糕，創造市場話題性及詢問度，積極衝刺夏季蛋糕業績成長。

(時報資訊)