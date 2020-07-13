雲朗觀光集團旗下雲品（2748）受惠國內防疫措施逐步鬆綁，國旅商機需求報復性成長，帶動2020年6月營收持續反彈近4成、回升至近4月高點。展望後市，在3大利多激勵帶動下，集團看好下半年營收動能增溫，將力拚營運自第二季谷底逐季成長。

雲品2020年6月自結合併營收1.09億元，月增達38.63％、年減43.05％，為近4月高點。惟受疫情衝擊，第二季合併營收2.42億元，季減51.39％、年減55.41％，創歷史新低。不過，累計上半年合併營收7.42億元，年減38.1％，雖處近3年同期低點、仍創同期第3高。

雲品表示，近期國內疫情已受控制，加上6月適逢疫情解封後首波端午連續假期，帶動國人出遊人潮湧現。旗下日月潭雲品溫泉酒店住房率已連2月持續回升，端午連假期間推出一系列應景活動，進一步推升連假住房率達95％高檔水準。

隨著暑期出遊需求到來，配合安心旅遊補助、振興三倍券上路等多管激勵，雲品指出，日月潭雲品暑期周末訂房率已高達9成，將積極強化網路訂房、祭出多元優惠方案衝刺平日住房，可望帶動整體營運動能持續向上。

雲品表示，聯合雲朗集團資源推出「CLR聯合通用券」、集團加碼的「雲朗振興券」，可望增添國人消費力道，帶動日月潭雲品、台北君品住房表現。而館外餐飲的頤品及君品Collection宴會平台，目前整體宴會接單需求持續回溫，有機會加速雲品走出上半年營運谷底。

展望後市，雲品認為，近期營運雖有明顯復甦跡象，但未來疫情不確定性仍在，將持續進行防疫相關措施。而位於台北市的君品酒店餐飲業務逐步復甦，但由於邊境管制尚未解除，住房業務仍有待解禁後才能完全恢復。

不過，雲品指出，君品Collection宴會平台詢問度暢旺，目前在手訂單已達明年首季，有望帶動公司營運維持長期穩健成長趨勢。整體而言，雲朗看好在國旅報復性消費需求帶動下，可望為下半年營運帶來明顯成長動能，將力拚營運繳出逐季成長表現。

(時報資訊)