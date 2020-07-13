連鎖餐飲集團瓦城（2729）雖受疫情衝擊，2020年第二季營收降至近1年半低點，但6月及上半年營收仍創同期次高。展望後市，集團看好旺季消費商機，配合振興三倍券祭出優惠，配合下半年加速展店，盼刺激來店用餐人次、挹注營運動能持續向上。

瓦城2020年6月自結合併營收3.92億元，月減2.2％、年減8.74％，仍創同期次高。惟受疫情衝擊，第二季合併營收10.3億元，季減6.1％、年減15.38％，降至近1年半低點。不過，累計上半年合併營收21.27億元，年減13.82％，仍創同期次高。

瓦城表示，隨著國內疫情趨緩，集團5月營收自4月的近4年半低點反彈69.58％，6月營收在防疫措施鬆綁及端午連假聚餐需求挹注下持穩。表現較5月略降，主因假日天數較5月減少2天營業高峰所致，若排除假日天數基期影響，集團營收6月表現仍持續回升。

瓦城表示，端午4天連假來店用餐人潮明顯回籠，來客人次達14.4萬人次、恢復去年水準，而今年端午佳節推出的節慶新品銷售年增14％，亦挹注營收動能。隨著營運逐漸擺脫疫情影響，上半年營收衰退幅度自前5月14.89％持續收斂、穩步回升。

展望後市，隨著後疫情時代來臨、配合振興三倍券將發放，瓦城集結旗下7大品牌推出「人氣招牌菜色」超值回饋響應，盼帶動來客增加、推動營收持續回升。同時，集團對於下半年拓點已做好充分準備，並因應旺季及展店需求，預計將徵才招募逾300人。

瓦城旗下「時時香」擴大六都布局，已於6月20日插旗台南西門，為下半年加速展店揭開序幕。7月擬新展2店，包括「瓦城」進駐桃園新光影城、「時時香」進駐具三鐵共構優勢的南港車站，與「YABI Kitchen」做為主力拓點品牌加速展店，挹注第三季營運動能。

(時報資訊)