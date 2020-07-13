台灣鋼鐵集團旗下特殊鋼大廠榮剛(5009)6月自結合併營收6.66億元，較5月低檔再微增1.04%，較去年同期仍減30.04%。受新冠肺炎疫情影響，1-6月自結合併營收42.35億元，較去年同期減少21.14%。

榮剛表示，6月營收受新冠肺炎疫情影響，雖尚未回到疫前水準，但單月業績表現已經持穩，連續三個月逐月增加，顯現復甦力道，第2季獲利展望可望維持正向。而第3、4季表現將再觀察國際疫情發展情勢。

值得注意的是，因歐美地區疫情險峻，跨國企業在分散供應鏈策略下，有移轉至亞洲部署趨勢，榮剛日前接獲油氣產業大客戶的新認證需求，正是客戶考量到亞洲國家在此波疫情中相對安全，可避免斷料危機且兼具降低成本綜效，榮剛在打入其供應鏈後，將有助增添後續營運成長動能。

榮剛近來透過集合式生產、調整原料採購策略、煉鋼節能管理以及Yeild控管等方法致力優化量產成本與生產效率，目標是提供客戶更具競爭力的特殊鋼產品，進一步擴大市佔率，爭取更大獲利空間，以利長期營運的穩健發展。

(時報資訊)