連鎖餐飲集團王品（2727）6月在促銷措施激勵下，台灣事業群營收創近7年同期高點，配合中國大陸事業群營運未再惡化，帶動第二季合併營收自近8年低檔回升。展望後市，隨著振興三倍券發放、配合暑假及節慶效應助攻，集團看好台灣事業群旺季效益可期。

王品2020年6月自結合併營收12.17億元，月減12.69％、年減10.3％，為近3年同期低點。不過，第二季合併營收34.77億元，季增達17.51％、年減13.36％，自近8年低檔回升。累計上半年合併營收64.36億元，年減21.75％，續處近8年同期低點。

觀察王品6月兩岸事業群概況，台灣營收8.3億元、年增2.01％，創近7年同期新高。中國大陸3.9億元、仍年減28.93％。累計上半年台灣營收47.9億元，年減率自前5月2.28％收斂至1.56％。中國大陸營收16.4億元，年減率自前5月55.29％收斂至51.05％。

王品表示，集團在台灣響應振興三倍券政策，提前自6月8日祭出期間限定「滿千送千」活動。同時，國內防疫措施自6月7日起鬆綁，激起民眾在端午4天連假「報復性聚餐」，使台灣門市數今年雖年減15家，仍逆勢成長創下近7年同期新高。

王品指出，在政府6月宣布將推出振興三倍券、鬆綁國內防疫措施後，集團立刻推出「王品送現金、加碼再振興」活動，迄今發出的現金兌換券已約45萬張。此外，董事長陳正輝更宣布提撥1000萬元的紅包，發給門店第一線、總部及萬鮮公司同仁，以慰勉同仁辛勞。

至於中國大陸方面，雖然6月再傳新冠肺炎本土病例，所幸目前僅侷限部分地區。在政策鼓勵消費、商場大力促銷的誘因帶動下，整體餐飲恢復率已達80％。王品中國大陸事業群在排除日料品牌、北京地區後，整體恢復率超過85％，仍高於整體產業平均水平。

展望後市，王品「滿千送千」活動將在14日結束，15日起配合暑假開跑、三倍券正式發放，在集團門市用餐發票滿1500元、並出示1張「王品現金兌換券」，將致贈500元現金紅包。在暑假及父親節、七夕情人節等節慶聚餐商機帶動下，看好旺季效應可期。

中國大陸方面，王品表示，消費者消費行為及觀念在疫情洗禮後已有轉變，且隨著店內用餐人潮逐漸回流，外送外帶業務量仍持續成長、並吸引更多年輕客群，對營運後市維持審慎樂觀、向上漸好看法。

此外，有別於大多數餐飲企業在疫情中採取保守態度，王品表示，在中國大陸推出的新品牌粵菜小館「鵲玥」已展至4家店，目前亦有新品牌持續規畫中，配合「鵝夫人」品牌持續順利重整，將有助中國大陸業績提升。

(時報資訊)