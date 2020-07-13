汎德永業(2247)2020年6月合併營收33.2億元，年增率達22.54%；第二季合併營收101.9億元，與去年同期相較成長17.5%，較第一季成長25.64%；上半年合併營收183億元，為近三年新高，年增率15.59%。汎德永業表示，6月BMW熱門車款 X系列豪華休旅車（X1、X3、X4、X5、X6）銷售旺，加上全東南亞地區最大的Porsche全功能展示中心「Porsche內湖潭美全功能展示服務中心」加入營運後產生效益，推升6月營收成長。

台灣疫情控制得宜，陸續恢復出遊及消費人潮，6月份台灣新車市場繳出單月破4萬輛銷售佳績，買氣已經回到去年水準，月增率與年增率分別為23.4%與8.2%。汎德永業表示，受惠於國內新車市場買氣回溫，進口車受民眾喜愛，加上旗下BMW與Porsche（保時捷）產品線漸臻齊全，推升6月、第二季與上半年合併營收表現均較去年成長，公司看好歐美車廠已逐步復工，新冠肺炎疫情造成的不確定性下降，且有新車款即將亮相，下半年營運動能可望持續增溫。

展望下半年，全新3系列主力車款2.0L BMW 318i Luxury已於日前發表上市，可望延續自去年第四季以來3系列車款的銷售熱度。此外，Porsche新據點「Porsche 內湖潭美全功能展示服務中心」結合新車展示、認證中古車展示與售後服務，營運2個多月以來已可見成功帶動Porsche賞車熱潮，目前Porsche系列車款收單情況亦相當熱烈，可望成為下半年營運助力。汎德永業表示，隨著新據點的啟用，經濟規模效益將逐漸發酵，獲利表現將可逐步提高，長遠來看可帶動銷售與維保業績雙成長。

(時報資訊)