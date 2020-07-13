美國商務部5月15日對華為發出最新禁令，要求所有的企業只要是供貨含有美國技術的半導體產品給華為，就要經過美國政府審查，這導致與華為有業務往來的企業最晚要在7月14日前提交禁令意見書，申請與華為不致中斷。不過，有消息傳出，全球晶圓代工龍頭台積電已經提交易見書。

綜合媒體報導，市場傳聞台積電已經提交意見書，希望在120天寬限期後，能繼續與華為的業務往來。美國政府在發布寬限期前60天，蒐集各方意見，以及企業法規解釋，讓企業想繼續供貨華為可以在7月14日提交禁令意見書，向美國政府申請許可。對此，台積電不評論該消息。

根據台積電公布的資料顯示，台積電第二大客戶華為貢獻營收比重約15%，台積電董事長劉德音也在股東會上重申，將盡力供貨華為，台積電也會觀察美國政府相關規定，以及華為禁令的實施程度，尋求方法不放棄華為這位重要客戶。

華為海思遭到禁令限制，接下來恐怕無法生產5G手機處理器與基地台伺服器，疑似是華為上月急拉貨，台積電6月營收1,208.78億元，月增28.8%，創史上單月新高，第2季合併營收3,106.99億元、季增0.3%，剛好達成Q2財測目標。

雖然台積電對持續供貨華為不放棄希望，但也啟動7奈米、5奈米產能缺口補足方案，除了提高蘋果、高通今年下半年的5奈米產能，7奈米還加上由AMD、Nivdia、聯發科等台積電大客戶填補產能缺口，台積電到今年年底產能全滿，營運成長動能可期。

(中時電子報)