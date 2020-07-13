日本政府繼與越南、泰國、澳洲、紐西蘭之後，7月開始與鬆綁出入境限制的第2波交涉對象，台灣、大陸、南韓等10國展開談判。《朝日新聞》報導，有多位政府相關人士透露，在討論第2波名單時，日本首相安倍晉三指示要優先與台灣洽談。

報導指出，安倍的支持層希望對中、韓採強硬姿勢。若放寬新冠肺炎疫情擴大的「震央地」中國的入境限制，反彈是可預期的，還必須顧慮到與中方加深對立的美國。

安倍讓與日本國內保守派友好的台灣優先開放，應該是考慮可緩和支持層等的反彈。鬆綁台灣的入境限制也是自民黨保守派議員等的要求。

另一方面，也不能漠視與全球第2經濟大國的中國以及與鄰國南韓之間的外交關係，外務省希望能同時與兩國展開談判，因此中韓幾乎同時進行，而擬先讓台灣解封。

報導指出，安倍去年12月23日在北京人民大會堂與大陸國家主席習近平會談，傳達了日本極為重視習近平隔年春天以國賓身分訪日一事。若是實現了時隔12年的大陸國家主席國賓訪日，將是安倍政府今年最大的外交成果。

今年年初大陸承認了新冠病毒會人傳人，1月23日武漢封城。日本政府當時並沒有真正地研討邊境防疫對策，直到1月31日宣布禁止來自湖南省的旅客入境，2月13日擴大到浙江省，反對習近平國賓訪日的部分安倍支持層都反彈指出，這是為了顧慮中國。自民黨對策本部會議也要求應全面禁止大陸旅客入境。

報導指出，其實不久後日中已針對習近平延期訪日一事達成共識，為配合中方，兩國直到3月5日才正式對外發表。安倍在那3個小時後立即宣布，限制中韓全境旅客入境。

(中時電子報)