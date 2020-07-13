德國外交部官網，中華民國國旗一片空白。（圖／摘自德國外交部官網）

德國外交部官網在各國國情介紹中，中華民國國旗竟消失，只剩下一片空白，德國外交部副發言人布洛伊爾（Rainer Breul）表示，這是「一個中國」原則。德國此舉引發台灣網友不滿，揚言抵制德國貨。

德國外交部官網在各國國情介紹中，悄悄將中華民國國旗移走，留下一欄空白。面對記者不斷追問，布洛伊爾表示，這是「一個中國」原則。

布洛伊爾說，台灣地位特殊，台灣不是德國所承認的國家，在介紹世界的區域時，將它和有邦交的國家做區別。

記者接著問說，巴勒斯坦也不是一個國家，為什麼官網上卻有巴勒斯坦的國旗？布洛伊爾並未正面回應，僅說針對這問題，後續將提供詳細資料。

此事在PTT引發熱議，網友表示「who can help taiwan？」「德國到底怎了」「這種問題只要是外交部出來講幾乎都這樣」「口罩給這樣的國家是不是犯賤的行為？」「再送口罩啊」「口罩外交，大失敗！」

(中時電子報)