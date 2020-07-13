大同(2371)股東會自2017年開始，連續2次的股東會，都因公司派和市場派角力結果，而突顯公司法和證交法不周全之處，恰巧也呼應了2019年全球製造業競爭指數所揭露，台灣在各項評比中，「法令處份機置評分」不佳的結果。此次公司派否決市場派股東投票權利，雖然主管機關金管會和經濟部都採取了立即措施，但大同不服，呼籲主管機關應該行政中立，就經濟部之否准登記將依法提起訴願。

大同公司為家族企業，為確保家族資產不被外人侵占，大同董事長林郭文艷在今年股東會強渡關山，委請律師解釋法令確保經營權。大同為公開發行的上市公司，子公司綠能和華映去年因虧損而走上了下市之路，大同母公司本業連年虧損，公司治理受到檢視。

宏碁董事長施振榮日前表示，公司治理不是講法令，而是談文化、價值觀，如果經營者從個人利益思考，卻忘了股東利益，就容易產生偏差。站在股東立場，照顧所有利害關係人與股東利益，尤其是上市公司，股東、投資人扮演重要角色，把小股東的利益當成經營者的利益，利他是最好的利己，對大股東最有利。

大同108年合併營收為354.23億元，合併營業損失為62.65億元；個體營收為178.26億元，本業營業虧損為8.64億元，加計營業外淨收支後，本期稅後淨利為28.76億元，每股獲利1.24元。大同去年業業依然虧損，全年轉虧為盈是因為尚志資產出售土地挹注獲利。

大同目前重要的事業群包括:消費事業群，系統事業群，電力事業群；營收占比分別為29%，23％及46%。營收占比最高的電力事業群，其實主要的營收還是來自於大同產品中最具競爭力的馬達產品，大同以累積超過七十年之技術及經驗，領先生產各式節能高效率馬達，包括超高效率IE3/IE4馬達、防爆馬達、高壓智慧馬達系統 (TSMS)及智慧馬達感測器 (TiMS)，更投入結合控制器之高壓電動車用馬達開發，以迎接電動車市場普及化的市場商機。

曾任資誠聯合會計師所長張明暉教授也曾表示，大同若能聚焦獲利的產品，經營效能會更好，可惜大同產品策略太過分散。

從財務面來看，大同連續2年的負債比都在75%以上，而流動比則是連續2年都低於80%，至於ROA資產報酬率連2年為負值，107年為-15.72%，108年為-5.46%，至於ROE股東權益報酬率107年為-51.3%，108年為-30.7%。

從大同財報面顯示，大同經營階層在爭取所有權的用心（反應從個人利益思考)，和照顧股東利益似乎並不對等。

今年的大同股東會後，因事涉股東投票權爭議，影響到台灣整體公司治理形象和法規的不完善，主管機關亡羊補牢，金管會對董事長林郭文艷以特別背信罪嫌移送檢調。林蔚山和林郭之艷成了台灣證券史上第1對夫妻檔，皆被告證交法特別背信罪、皆被限制出境、皆被投保提解任訴訟。

施振榮含蓄指出，大同董事長林郭文艷、前董事長林蔚山都很用功，但大同何以走到今天這個地步？也許是經營價值觀的問題，許多經營企業的老套在過去可行，但到了現代愈來愈不管用，尤其在數位轉型之後，如果不跟著時代改變就會被淘汰。

大同自林挺生在2006年5月10日去逝後，公司就陸續面對聯電(2303)榮譽董事長曹興誠、開發金(2883)前董座胡定吾、股市聞人賈文中與林滄海，以及這2年的台商鄭文逸、三圓(4416)建設董事長王光祥等人挑戰經營權，林郭文艷全力捍衛經營權，委請律師以各種方式驅逐外來勢力；這些年，林挺生二房次子林鎮源、三子林鎮弘勢力也被陸續剪除，就連曾是大同前10大股東的大房次子林蔚東，都選擇在3年前大同股價相對高點時出脫手中持股。

大同內部也都心照不宣「現在的大同，已經是郭家的大同，而不是林家的大同了。」對上市公司而言，不管是林家的大同還是郭家的大同，能站在股東立場，照顧所有利害關係人與股東利益，才是永續經營的根本之道，也不罔創辦人林尚志當年創設協志商號，以「正誠勤儉」所建立起的社會信用。

(時報資訊)