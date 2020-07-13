洛杉磯天使球星楚奧特（Mike Trout）日前被捕捉到戴口罩訓練，登上各大媒體版面，如今有球員打算效仿，紐約洋基佛雷瑟（Clint Frazier）以及休士頓太空人狄亞茲（Aledmys Diaz）都考慮在今年球季比賽時戴著口罩，杜絕病毒擴散，甚至防止病毒危害到家人的生命安全。

洋基夏訓營之中，僅佛雷瑟一人在訓練時戴上口罩，他表示，這樣做是為了確保自己和隊友的安全並樹立榜樣，並呼籲大家都能跟上，他說：「我將盡我所能去做，希望有人會看到，然後跟著去做。」

佛雷瑟認為，當比賽進行中，最危險的地方是打擊區，因為那裡有捕手、主審以及打者，他們都必須聚集在本壘板周圍，而且無法維持社交距離，因此在那樣的情況下，佛雷瑟稱自己肯定會戴上口罩，而他也有意在今年球季比賽時都比照辦理。

佛雷瑟說：「我只是想確保我不是那個將病毒散播給任何人的主因，而且如果病毒傳染給其他人，我還是可以打比賽。」

對於子弟兵的決定，洋基總教練布恩（AaronBoone）表示，如果球員們戴上口罩打球，他將會非常支持。

此外，太空人29歲內野手狄亞茲也打算跟上佛雷瑟的腳步，他說：「我家有妻小，只是想盡一切能力保護他們，還有我的隊友。」

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(中時電子報)