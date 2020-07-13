MLS美國足球大聯盟的「回歸盃」被新冠疫情打斷，13日華盛頓聯隊vs多倫多FC，賽前一天的晚上華盛頓接到檢驗報告，有1個球員陽性、多倫多1個未確定，比賽順延。這場賽事安排於佛州奧蘭多外的ESPN世界體育場舉行。

兩隊重新PCR檢驗之後，全部都是陰性，包括那位初檢陽性的球員。依照規定球員必須連測兩次陰性才能回歸，所以初檢不是陰性的球員要等待24小時再測第3次。事實上多倫多全隊只進入佛州「泡泡」隔離6日，還不滿規定的7日，該場比賽就算沒人中鏢也勢必延期。

MLS規定球團出發前全體要兩次檢測陰性，到達之後還要再檢驗，確定沒事才能進行比賽。達拉斯FC上周多達10位球員初檢陽性，納什維爾也有5位，幾乎無法練球，MLS只好把兩支球隊都撤出「回歸盃」，剩下24支球隊。所謂「回歸盃」是MLS宣示從疫情後復工的競賽，僅此一次，為期26天採用閉門比賽，踢到8月11日，總共51場比賽。

(中時電子報)