受大立光法說會低預期，加上國外疫情升溫、亞股收黑、美股盤後下跌影響，台股上周五是開高走低，以下跌119點收在12073點，成交量為2581億。

短線而言，本周守穩10日線11950~12000點則周三台指期仍可撐在相對高檔結算，月線仍是短期支撐區，之後看周四台積電法說會，目前看來台積電第三季展望應仍是偏向正面樂觀。7月下旬至8月中前留意見短高拉回整理，屆時先看月線支撐是否有守。

(時報資訊)