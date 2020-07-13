7月4日美國獨立日這天，密西根州火炬湖的慶祝活動。

4日美國國慶日周末，許多民眾報復性出遊，大肆參與派對活動狂歡，現在傳出密西根州的一處湖邊百人派對上有多人確診新冠肺炎。

各州陸續解封後，悶壞的美國人報復性出遊，不顧全美新冠肺炎新增病例不斷創新高，4日美國獨立日這天，許多民眾熱情參與派對狂歡，先前密西根州鑽石湖畔（Diamond Lake）擠滿人大開派對的畫面就成為美國媒體版面焦點，民眾未遵守社交距離、也不戴口罩的情形讓記者看傻了眼。

不只鑽石湖，同樣位處密西根州、車程約2小時遠的火炬湖（Torch Lake）湖畔當天也有舉辦派對活動，數百人擠爆沙洲狂舞，不過據美國有線電視新聞網（CNN）報導，現在傳出，派對結束後有多人確診新冠肺炎。

Numerous people have tested positive for coronavirus (COVID-19) after visiting the Torch Lake sandbar over the Fourth of July weekend. https://t.co/eNjn7RwJPo — Local 4 WDIV Detroit (@Local4News) July 11, 2020

西北密西根衛生局（The Health Department of Northwest Michigan）10日表示，該州多名衛生官員通報，一些人在參加火炬湖的國慶日慶祝活動後確診新冠肺炎。

更糟糕的是，這些確診者無法明確指出派對上接觸過哪些人，西北密西根衛生局表示，「因此我們希望公眾意識到，那些參與派對的人士有感染病毒的風險，接下來幾天可能還會看到其他病例。」

當局公開呼籲：「如果你在4日那個周末參加火炬湖的狂歡派對，你應該注意是否出現新冠肺炎症狀，如果你出現症狀，或是曾經和他人近距離接觸的高風險染者，請進行病毒檢測。」

(中時電子報)