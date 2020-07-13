民眾喜愛的中衛口罩來了！博客來預計在今天上午一次開賣8色，有櫻花粉、薰衣紫、軍綠、天空藍、酷黑、海芋黃、飯石灰、酷黑迷彩。以及中衛兒童口罩粉、藍兩款。此外Yahoo奇摩購物中心也將在今天早上11點開賣中衛、匠心口罩。各大通路的販售詳情《中時電子報》為您整理如下。

●博客來

博客來指出，今天上午將開賣中衛成人口罩，一次上8種顏色：櫻花粉、薰衣紫、軍綠、天空藍、酷黑、海芋黃、飯石灰、酷黑迷彩，一盒50入售價300元。還有販售中衛兒童口罩。

●Yahoo奇摩購物中心

Yahoo奇摩購物中心今天早上11點開賣中衛成人口罩，顏色有櫻花粉、海芋黃、麥飯石灰、櫻桃紅和酷黑，五種顏色可選擇，每盒50片裝，售價300元；另也有匠心三層醫療口罩成人、婦幼兩款，摩戴舒鑽石型醫用口罩成人款可以選擇，每人限購1盒。

●屈臣氏

屈臣氏門市將在今天開賣1,600盒MIT摩戴舒醫用口罩，一盒50片售價350元。各門市進貨數量不同，購買前可先致電欲前往的屈臣氏門市確認到貨狀況。

●墊腳石

網站上有販售藍色、粉色的「善存成人醫用口罩」，商品採隨機出貨，每盒50片裝，售價399元；另也有順易利兒童醫用口罩，50入一盒，售價429元，詳情依網站為主。

●大樹藥局

大樹藥局APP上，有販售萊潔兒童和成人的醫用口罩，也有匠心的口罩可選，每人限購1盒，詳情依APP為準；另大樹要局也將陸續進10種顏色口罩，包括松石綠、淡橙橘、曜石黑、丹寧藍、夜霓紫、薰衣草紫、冰河藍、丹寧玫瑰、海洋藍和軍墨綠，開賣時間以官方公告為準。

●丁丁藥局

網路商店販售優衛醫用口罩，盒裝50入，售價299元，也有箱入40盒，每盒50入可選。

●康是美

康是美網站有中衛兒童口罩可選購，顏色僅有天空藍可選，每包3入，售49元，詳細情況依網站為準，另每周五固定補貨200萬片MIT恒大醫用口罩，詳情依各門市為準。

(中時電子報)