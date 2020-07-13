長相甜美的現年38歲印尼籍女移，來台後逃離雇主失聯，上月到雲林某婦產科想墮胎，不料因懷孕超過6個月，診所不建議人工流產，她在診所抽血10天後被驗出愛滋病陽性，於是通報衛生局，由於留給診所假資料，雲林縣衛生局連繫不上她，一度人間蒸發，還傳出她與4名台灣男友發生過性關係，一度引起恐慌。昨被找到的這名染愛滋女移工否認說，她只有1個同鄉男友。

桃園市專勤隊昨（12日）凌晨2點找到這名染愛滋女移工，將她送往抽血檢驗後，因她是非法逃逸外勞，當日下午移送苗栗地檢署，衛生、警政單位仍在追查她的異性接觸史與愛滋病感染源。

外傳這名逃逸女移工有4名台灣籍男友，還發生性關係，據移民署調查，她去年7月間來台，12月逃離雇主失聯，跑到雲林投靠同是逃逸移工的同鄉男友，逃逸期間都是跟同鄉男友在一起，肚子裡的孩子也是男友的，否認有交往4名台灣男友。

女移工供稱，她今年4月因為與女同鄉發生金錢糾紛挨告，由於未到案遭苗栗地檢署通緝，後來懷孕抽血收到院方簡訊，才知自己染愛滋，因內心恐慌才會四處躲藏。雖然她否認交往4台男，但衛生與警政單位仍需追查她的同鄉男友與其他可能接觸男性，後續將會同勞工處及移民署追查2人的生活足跡。

(中時電子報)