影后章子怡在年初生下第二胎，章子怡和汪峰迎來兒子湊得「好」字，不過章子怡近日卻被指肚子隆起，加上她扶腰的動作，讓章子怡懷孕傳聞不脛而走，而章子怡昨（12日）則曬出一家人摘桃照，大方秀全身撇有喜傳聞。

章子怡完全沒孕味。（圖／取材自章子怡微博）

章子怡日前被直擊肚凸又扶腰，有喜傳聞鬧得沸沸揚揚，事後章子怡在微博曬貓咪影片，並寫下：「這兩隻加菲貓寶寶才是我們家的新成員」，直接否認懷孕，而章子怡昨也曬出與汪峰、4歲女兒醒醒、14歲繼女小蘋果摘桃子照，章子怡為照顧醒醒，她直接蹲地，雖然她穿寬鬆衣褲，但仍藏不住纖細四肢，章子怡完全沒孕味。

章子怡曬出遊合照，一家人好感情表露無遺。（圖／取材自章子怡微博）

俏皮的章子怡還手拿桃子，更對著鏡頭賣萌，模樣超可愛，而在一家合照中，14歲的小蘋果已長得亭亭玉立，不只和章子怡一樣高，她清新的高顏值更是沒輸繼母章子怡，而汪峰事後也肉麻回覆章子怡：「被三位美女簇擁著絕對比桃兒甜！」一家好感情表露無遺。

(中時電子報)