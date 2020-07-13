各國陸續解封，台灣連鎖家具龍頭—詩肯(6195)及客思達-KY(2936)6月合併營收同步攀高，其中客思達-KY自結6月合併營收10.16億元，月增28.35%，為108年5月以後單月新高，詩肯6月合併營收1.46億元，月增9.49%，為今年單月次高。

全球除美國等地區新冠肺炎疫情持續蔓延，多數地區疫情已趨緩，解封腳步也加快，隨著各國陸續解封，詩肯及客思達-KY業績也重回成長軌道。

台灣宣布「大解封」後，商業活動趨於熱絡，而新加坡也在6月18日進入第2階段解封，新加坡NOVA恢復正常營運開始挹注營收，詩肯6月合併營收1.46億元，月增9.49%，年增0.79%，為今年單月次高，累計月增9.49%，累計1到6月合併營收8.69億元，年增10.06%，亦創歷年同期新高。

詩肯表示，台灣在5月母親節過後零售業景氣明顯復甦，帶動台灣詩肯6月營收達1.31億元，年增28.62%，NOVA在6月19日恢復營業，初期雖仍須時間調整，但對營收貢獻仍是好消息，預估短期內營運就可重回正常軌道。

隨著美國地區逐步解封，客思達-KY整體營收連續兩個月逐月成長，6月合併營收10.16億元，較上月成長28.35%，為108年5月以後單月新高，累計前6月合併營收為48.08億元，較去年同期減少19.08%；若以功能性貨幣表示，2020年6月與累計上半年合併營收分別較去年同期增加16.48%、以及減少16.45%。

今年上半年雖然有疫情因素干擾，由於台灣疫情控制得宜，且在「宅經濟」加持下，詩肯營收表現未受到太大衝擊，詩肯表示，政府將推出經濟振興措施，15日起發放「三倍券」，零售通路亦推出加碼促銷優惠，而詩肯全台門市除與台灣Pay攜手外，也端出包括特殊組合半價等優惠，希望搶下因三倍券而激發出的消費力，預期下半年搭上振興順風車，逐月成長幅度將更加明顯。

此外，雖因疫情因素，詩肯上半年展店腳步稍微放緩，截至6月底，詩肯旗下詩肯柚木、詩肯居家、詩肯睡眠精品3品牌全台分別有79、51、7店，共137店，較5月增加5店，但日前首次與大型量販通路攜手合作，旗下「詩肯柚木」、「詩肯居家」以雙品牌型態進駐桃園家樂福八德店，也是打破傳統擴展第2代店型「詩肯量販品牌店」。

詩肯表示，桃園八德是房市交易熱區，生活型態便利完整，加上近期多種交通等重大建設加持，打造出嶄新生活圈，成為小資成家的最佳首選，而詩肯量販品牌店提供消費者柚木家具、餐桌椅、床架、皮沙發等產品，提供更多購物管道，透過不同消費型態的量販店型深入社區提供符合當地的需求，而下半年在景氣逐漸回升後，也會持續評估適合商圈，加快展店腳步。

客思達-KY表示，根據美國商務部最新統計數據，隨著各州封鎖限制放寬、逐步重啟經濟活動，帶動5月零售銷售較4月明顯增加17.7%，創歷史單月最大增幅，顯示美國整體零售業受疫情影響逐步走出谷底，公司旗下Amazon、Wayfair等電商客戶仍持續受惠居家隔離帶動家庭添購辦公家具及其他室內家具汰換需求，加上受惠美國消費力道明顯反彈，亦同步帶動全美超過8千家中小型實體家具零售商銷售表現，皆係挹注客思達-KY單月營收已連續二月逐月成長動能。

展望第3季，客思達-KY持審慎保守的看法，客思達-KY表示，公司將持續投入新零售消費佈局，包括今年推出的Coaster專屬APP，透過手機應用程式結合消費者與實體業者，完整串聯線上到線下Online to Offline的經營，並持續拓展與大型及區域型零售業者新合作機會，且憑藉客思達-KY擁有電子平台供貨服務，運用EDI電子資料交換平台處理大量訂單，可透過電子平台彙整集團全部訂單、產品、庫存等資訊，有利於節省大量時間及人力成本，提升集團內部營運效率。

雖然今年整體營運受大環境影響，客思達-KY集團仍以持續精進營運獲利為主要目標，採取擴大旗下Coaster自有品牌知名度、深化線上電商與中小型實體家具零售客戶經營、持續更新「全球供應鏈管理」、「電子商務供貨服務」等電子平台的產品資料庫，有效提升貨物採購、供應以及存貨之管理等重要策略，強化集團於美國家具市場良好競爭利基，挹注整體營運表現。

(時報資訊)