截至周日的24小時內，佛羅里達州的新冠肺炎新增確診病例超過15,000人，再創新高記錄。於此同時，川普政府仍持續推進重啟學校計畫，密西根州與密蘇里州則已準備展開反口罩抗議活動。

根據路透社統計，如果佛州是一個國家，其單日新增確診數已在全球排名第四，僅次於美國、巴西與印度。佛州的單日確診數也已超越所有歐洲國家在疫情最高峰時公布的最高單日確診數，亦打破紐約州成為美國疫情中心時，於4月10日創下的單日新增確診12,847人的最高記錄。此外，佛州約50家醫院報告，因新冠肺炎病患激增，其加護病房已經滿床。

儘管佛羅里達州的新冠肺炎疫情急升，在奧蘭多的迪士尼樂園仍堅持於11日重新開放園區，除了限制入園人數之外，也實施如戴口罩及量體溫等防疫方法，同時取消遊行與煙火秀等活動，避免人潮聚集。

在佛羅里達與密西根等州的反口罩人士，已準備好就當地強制戴口罩的規定展開抗議活動，聲稱這些措施侵犯個人自由。

根據路透社就過去這兩周與之前兩周所做的比較分析，全美約40州的新冠肺炎疫情不斷升高，美國全國單日確診數已連續4天在6萬人之譜，打破全球記錄，亞利桑那、加州、佛羅里達與德州的住院數與陽性檢出率亦持續升高。

將在11月爭取連任的川普正面臨受疫情重創的經濟，他已向各州施壓，要求重啟關閉的企業與學校。美國教育部長戴弗斯（Betsy DeVos）周日表示，教育部並未訂定統一的安全重啟計畫，各學區與各州必須按當地疫情狀況來制定計畫。

(時報資訊)