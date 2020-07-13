(09：02更新)郵局的預約三倍券專區9點上線，網站部分大致流暢，還有貼心註記哪些郵局人潮多，以及每日剩餘可預約數量，供民眾參考。電話預約則是打不進去，一直重複「客服人員皆忙線中，請稍後再撥」。

為紓解領取紙本振興三倍券人潮，中華郵政在今天上午9點開放「網路預約三倍券專區」及預約專線，供民眾預約7月20日以後欲前往購券的郵局及時段。鼓勵民眾事前透過網路或電話預約購券時段，節省等候時間。

網路預約可至中華郵政全球資訊網「我要預約振興三倍券」專區，選取欲前往購券之郵局及時段，並取得預約序號。

電話預約請撥打預約電話專線0800-700-199，由服務人員協助民眾進行網路預約，民眾憑預約序號於預約指定日期之時段，到預約郵局購券。

中華郵政預估會有1340萬人領取紙本三倍券，至少要花21天才能辦完，因此，7月18日及25日兩個周六，全台有1269間郵局會全日加班營業，當中有987間郵局全日專辦三倍券。

(中時電子報)