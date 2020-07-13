強固性及可靠性決定了模組在嚴峻應用環境中的使用壽命。尤其是暴露於硫化氫（H2S）的環境，對於電子元件的使用壽命更有嚴重的影響。為解決此項威脅，英飛凌科技（Infineon）開發了一項獨有的防護功能，推出搭載TRENCHSTOP IGBT4晶片組的EconoPACK+模組，這是Econo系列第一款為變頻器應用提供此防護等級的產品。達到H2S嚴重等級的嚴峻環境常見於製紙、採礦、廢水和石化處理流程以及橡膠產業。

H2S對功率半導體來說是腐蝕性最嚴重的汙染物。由於IGBT模組的溫度在運作期間通常會升到非常高，再加上高電壓和H2S的汙染，都會加快硫化銅（Cu2S）結晶的成長速度。這些導電結構在陶瓷基板上DCB的溝槽內形成，在最糟情況下將導致短路。若IGBT模組提前故障，將會大幅縮短變頻器的使用壽命。英飛凌先進的H2S防護功能可防止硫化氫進入模組，避免其接觸到重要區域。這是獨一無二，也最有效的方法。

該模組所有的電氣、熱和機械參數均保持不變，也具備與標準模組相同的特性，而且能延長系統在嚴峻環境條件下運作的使用壽命。為此，英飛凌還特別開發專屬的HV-H2S測試，確保IGBT模組在特定條件下運作的品質符合ISA 71.04-2013標準。此標準依照汙染物影響程度定義了從「輕度（G1）」到「嚴重（GX）」等四個嚴重性等級。 英飛凌的測試涵蓋廣泛的工業應用，並提供質化方法，用於評估IGBT模組的可靠性。

採用英飛凌H2S技術防護的IGBT模組在定義的HV-H2S測試條件下不會有枝晶增生的情況。因此，裝置預期可達到ISA 71.04「惡劣（G3）」嚴重性等級的使用壽命上限可達20年。具備防護功能的EconoPACK+可直接取代標準模組，省去成本高昂且耗時的設計工作。此外，採用變頻器系統的公司也能省去過多的防護措施，像是額外的室內通風、安裝區域的溫度與濕度控制，或甚至變頻器的密封式機櫃。

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