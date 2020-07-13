信紘科（6667）公布2020年6月合併營收為新台幣1.11億元，較上月營收減少13.94％，受惠穩定拆移機工程服務收入與設備出貨業績增加的貢獻下，6月營收仍站穩億元水準；累計2020年上半年合併營收為新台幣6.9億元，年增率分別為20.88％。

信紘科表示，隨著主要客戶擴廠及擴產已逐步建置完成，帶動旗下化學供應系統、製程特殊廢液回收減量設備等廠務系統設備需求增加，加上穩定施作拆移機服務工程認列，是今年上半年整體營收逆勢遞出年增率正成長的主要原因。

信紘科自去年下半年積極調整業務接單結構，同時持續提升研發能量、服務技術，藉以深化與先進製程之客戶合作層次、擴大於兩岸半導體市場的份額，有望隨產品結構的優化，精進整體毛利及獲利之表現。

近期台灣經濟部規劃建置「高階製造中心」與「半導體先進製程中心」的計畫，藉由外商來台投資、在地供應鏈建置、人才資金補助三措施，協助台灣半導體設備、材料業者「國產化」，完備國內半導體產業生態系，目標2030年提升產值至5兆元。

信紘科為台灣少數跨足化學、氣體、奈米材料整合，同時具有研發與製造技術的半導體設備廠商，不僅擁有符合半導體龍頭大廠對於拆移機工程服務高度安全性、穩定性等專業能力，更能彈性調整且即時解決客戶問題，針對客戶需求進行設備的合作開發，協助客戶主控設備、製程等提升其作業效能，可謂扮演著半導體廠產能及產品良率重要之維護角色，信紘科將手握先進製程設備工程的實績，把握未來政府資源投入所創造的設備需求市場商機，積極擴大公司於半導體產業的占有率表現。

展望2020年第三季，信紘科維持審慎樂觀看法。由於上半年新冠肺炎疫情影響全球經濟貿易表現，對全球半導體產業帶來嚴峻的考驗，但觀察半導體產業朝向先進製程、綠色環保製程等發展趨勢明確，加上主要客戶對於擴建廠需求穩定增溫，將有助於公司保持穩定的訂單能見度；再者，信紘科仍持續與主要客戶合作開發高階技術之設備，藉以提升公司產品高度競爭力，同時積極布局海內外市場，挹注未來營運穩健的成長動能。

(工商 )