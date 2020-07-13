記憶體模組廠十銓科技（4967）公布6月營收10.54億元，較上月增86.59％，較去年同期成長73.05％，並創下單月營收歷史新高，累計今年上半年合併營收37.07億元，較2019年同期成長6.19％，主要是因為十銓策略性調整線上線下銷售，以及系統整合商（SI）客戶訂單挹注，輔以各國疫情控制而逐步解封，迎來一波爆復性消費潮。

依據研調機構DRAMeXchange報導指出，第3季DRAM價格跌幅將達5～10％，NAND Flash而是持平或下跌5％。十銓早已嗅覺第三季將面臨市場價格波動，提前在第二季加碼行銷力道，因應第三季DRAM及NAND FLASH可能出現的波動，降低跌價風險。

新冠肺炎（COVID-19）疫情迫使生活形態改變，各種遠距應用所需高速、低延遲、大容量記憶體需求竄出，十銓超前佈署電商平台，使得電競和固態硬碟（SSD）產品線銷量連續三個月正成長。

若疫情衍生的急單效應趨緩，加上伺服器、資料中心客戶調節庫存水位，包含手機iPhone 12、筆電等相關裝置商機，以及年底上市的新款遊戲機Xbox、PS5、Chromebook及歐美遠距教學商務標案等將成為重要的觀察指標。十銓認為全球各國5G大規模商轉，將會帶來大量數據處理與運算的硬體需求，可望帶動記憶體持續向上發展。

(工商 )