共享辦公室新創公司WeWork董事長克勞爾（Marcelo Claure）近日接受外媒訪問時表示，該公司現金流可望於2021年由負轉正，比他們2月時設定的目標快上一年。

克勞爾表示：「基本上，我們再過一年便可開始獲利且擁有可觀的多元化資產，這跌破許多專家眼鏡。」

克勞爾指出，自新冠疫情爆發以來，市場對於共享工作空間的需求一直都很強勁。WeWork日前宣布裁減逾8千名員工並出售資產，目的便在於刪減成本並減緩現金消耗速度。

(工商 )