新冠肺炎疫情惡化 單日新增逾23萬人 10:152020/07/13 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據世界衛生組織（WHO）統計，周日（12日）新冠肺炎新增確診病例高達230,370人、再創新高，顯示全球肺炎疫情持續惡化。 WHO報告顯示，全球12日新增確診人數當中，以美國、巴西、印度與南非增加最多。世衛上次通報單日新增病例最高紀錄，為7月10日的228,102人。而全球染疫致死人數維持穩定，每天約5,000人 數據顯示，全球新冠肺炎感染人數逼近1,300萬人。自疫情爆發7個月以來，已奪走逾56.9萬人性命。 (工商 ) #全球 #新冠肺炎 #WHO #疫情惡化 #單日新 也許您會感興趣 國際熱門新聞 完了！美國慶日百人擠爆湖邊開趴 現傳出多人確診 - 國際 瘋狂致電喚不回！梅根絕情一刀兩斷 頭號閨密超心寒要豁出去了 - 國際 「讓美國再次偉大」蔡正元嘆：川普錯了！ - 國際 新冠肺炎疫情惡化 單日新增逾23萬人 - 國際 - 工商 高人氣遭川普眼紅？白宮圍剿佛奇 過失清單一長串 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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