據世界衛生組織（WHO）統計，周日（12日）新冠肺炎新增確診病例高達230,370人、再創新高，顯示全球肺炎疫情持續惡化。

WHO報告顯示，全球12日新增確診人數當中，以美國、巴西、印度與南非增加最多。世衛上次通報單日新增病例最高紀錄，為7月10日的228,102人。而全球染疫致死人數維持穩定，每天約5,000人

數據顯示，全球新冠肺炎感染人數逼近1,300萬人。自疫情爆發7個月以來，已奪走逾56.9萬人性命。

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