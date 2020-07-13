三倍券第2梯次預購至昨日截止，總計2梯次預購量逾1192萬人，其中預購實體券人數更在昨日衝破千萬，來到1035萬人，占比近87％。對此，有網友在其臉書粉絲頁《文翔政論》表示，真正預購完三倍券才開始覺得要去使用這規矩一大堆的三倍券，「根本是義務而不是權益」。

三倍券累計兩梯次預購量逾1192萬人，為避免第1梯次預購民眾，在7月15日起開放領券的前3天大量湧入，經濟部協調超商等通路業者，就避開15日起領券前3天民眾給予加碼好康。此外，中華郵政表示，自今日上午於中華郵政全球資訊網提供網路預約三倍券專區，及預約專線，供民眾預約7月20日以後欲前往購券的郵局及時段。然而，網紅「館長」陳之漢昨晚稱他不會領三倍卷，「給有需要的人，希望這波能幫助台灣」，這番話引來諸多議論，館長隨後則「只好去領然後被助理拿去花」。

對此，有網友在其臉書粉絲頁《文翔政論》表示，真正預購完三倍券才開始覺得要去使用這規矩一大堆的三倍券，根本是義務而不是權益。他說這次三倍券，實發給人民的就是兩千，但政府卻防得跟什麼一樣，就怕沒用對邊。

對於一些公開宣稱自己不領的人，該網友直言，應該搞清楚，國庫沒有因為你少領兩千而減少多少損失，但某些商店會少從你這裡賺到3000，所以你不領，不是「讓給需要的人」，而是沒有參與政府主辦的「義務消費」。因為這張券的設計，政府至今都側重在「刺激消費」而不是讓使用者多爽快去使用。

(中時電子報)