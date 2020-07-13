統一超(2912)及全家(5903)搶攻傳統旺季商機，其中統一超7-ELEVEN整合17大品牌推出「7-ELEVENDAY」主題活動，並陸續提出各式生活提案與新品促進消費需求，持續架構被消費者依賴的服務平台；全家亦陸續推出話題性冰飲杯裝飲料新品、涼感型鮮食等，加上三倍券領取兌換商機，預估兩家公司7月營收可望同步成長。

由於逐漸進入傳統旺季，且端午節長假旅遊消費挹注，統一超7-ELEVEN及全家6月合併營收同步攀升，其中統一超6月合併營收為216.8億元，年增0.49%，累計上半年合併營收1245.42億元，年減0.39%；全家6月合併營收為72.97億元，年增成長10.1%，累計上半年合併營收為409.02億元，年增9.43%。

統一超7-ELEVEN表示，深耕熟客生態圈，6月推出使用三大支付工具立折優惠及第三波振興優惠券有效擴大買氣，並適逢端午連假，持續掌握鮮食、啤酒、咖啡等商機，超商本業穩定成長；轉投資企業統一速達、博客來、愛金卡均有成長，整體營運穩健向上。

統一超7-ELEVEN掌握健康飲食趨勢，第二波「Simple-Fit」提供消費者所需的營養美食、保健選擇，多樣化的鮮食主題推薦，其中雞胸肉跟玉米棒搭配吊掛陳列、方便選購，帶動整體鮮食成長有6%以上成長。振興消費策略奏效，第三波振興優惠券與3大支付工具立折優惠活動，加上高溫消暑需求及端午連假聚會出遊，啤酒受惠旺季需求使得營業額較去年同期成長近2成；交貨便平台持續與電商平台推出差異化行銷活動、賣貨便服務持續優化帶動業績成長超過10%。

在轉投資事業部分，統一速達持續受惠宅經濟，加上端午禮品宅配需求，帶動營收成長近20%；博客來推出上半年最優惠的曬書節活動，鼓勵居家閱讀，帶動業績較去年同期成長近10%；愛金卡6月推出好想兔及蠻牛系列等特色卡面，搭配7-ELEVEN三大支付工具立折優惠，帶動icash2.0卡片銷售翻倍成長，也由於非接觸支付夯，6月業績較去年同期成長超過70%。

7-ELEVEN門市截至109年6月底店數共5828家。

在全家部分，全家6月店數年增7%，鮮食成長近5%，端午預購業績翻倍，皆助攻整體營運向上，此外，5月會員振興活動滿500送200的延續效益，帶動6月客單價提升。

在消費市場部分，全家表示，受高溫炎熱影響，輕食一夏需求湧現，鮮食中的沙拉、飯糰表現尤其突出，陸續推出新品的便當、微波主食有7%左右的成長，吐司維持年增10%的佳績，疫情帶動的趨勢商品-復熱即食的冷藏冷凍菜餚，在搭配會員點數活動與啤酒聯促餐搭推薦下，成長力道不減續增。

展望7月，統一超表示，7-ELEVEN整合17大品牌推出「7-ELEVENDAY」主題活動，並陸續提出各式生活提案與新品促進消費需求，持續架構被消費者依賴的服務平台，營運動能可望繼續增溫。

全家表示，由於7月營運進入便利商店通路旺季，暑假出遊國旅熱潮推升整體需求之餘，話題性冰飲杯裝飲料新品、涼感型鮮食將陸續推出，以及三倍券領取兌換的商機把握，預計將可持續挹注業績成長動能。

(時報資訊)