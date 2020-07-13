高通周日宣布將投資印度信實工業(Reliance Industries)旗下數位和電信公司Jio Platforms，投資金額為73億盧比(約合9710萬美元)，並取得該公司0.15%股份。

高通投資(Qualcomm Ventures)於周日傍晚宣布該消息，指出將協助Jio Platforms在印度推出5G基礎設施和服務。Jio Platforms的核心業務為行動通訊部門Jio Infocomm。信實工業董事長和富商安巴尼(Mukesh Ambani)一直將Jio Infocomm定位為技術公司，而非傳統的電信公司。

Jio Platforms在電信服務方面與Bharti Airtel和沃達豐印度(Vodafone India)競爭，目前在電信服務累積4億用戶，為全球第二大行動電信營運商。

Jio Platforms近期吸引大批投資者注意，信實工業自四月以來已售出Jio Platforms的25.2%股份。該公司除了行動電信業務，亦其它數位服務，包括音樂串流服務、現場電視頻道、電影電視節目等。

高通執行長莫倫科夫(Steve Mollenkopf)表示，信實的Jio Platforms將在未來為印度提供嶄新服務和體驗。高通作為印度長期推動者和投資者，期待在Jio革新化印度數位經濟時能扮演其中一角色。

(時報資訊)