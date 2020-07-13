沒想到湖人兩大球星竟然都不願穿上改印黑人平權運動字眼球衣！在「小皇帝」詹姆斯宣布不穿平權球衣後，《Yahoo Sports》資深記者海恩斯13日爆料，「一眉哥」安東尼戴維斯也決定不穿平權球衣，而是保留原本球衣背面的球員姓氏。

「對我而言，戴維斯這個名字是我努力在球場所代表的東西，這代表著我的家族，我的姓氏對我非常重要，」安東尼戴維斯表示，「聯盟健康協議並非那麼糟糕，只是我們每天都必須接受新冠檢測，那種檢測並不是每個人都能接受的。」

目前除了詹姆斯與安東尼戴維斯，荷福德、史考特等七六人球員也不穿平權球衣，據傳這些球員不肯穿上平權球衣的主因，是聯盟給予球員可以使用平權字眼列表，卻讓部分球員感覺自己想要表達的平權訴求，並不包含在列表之中。

至於昨天缺席首次訓練的霍華、丹尼格林兩名湖人主力，今天可望順利加入訓練，霍華是因自行前往奧蘭多，必須多進行1次檢測，格林則因實驗室檢測出了問題，麥基也在推特公布湖人訓練隊規，「早到！沒有藉口！保護球隊！」

(中時 )