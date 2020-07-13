高雄市長補選僅剩一個月多就要投票，國民黨市長候選人李眉蓁昨天和南下輔選的黨主席江啟臣、團隊發言人團召集人謝龍介合體開直播，謝龍介提到，12日到大樹跑行程，有位阿姨說，住台北的兒子拿高雄淹水的變造影片批評韓國瑜，但阿姨反駁卻和兒子吵了起來，謝龍介表示，「這就移花接木嘛」。

謝龍介在直播中表示，2年選4次，高雄人選的太疲勞了，所以網路上持續的扭曲、抹黑，他也透露，12日到高雄大樹跑行程，有位阿姨說，「住台北的兒子拿高雄淹水影片反問媽媽，怎麼會投給韓國瑜，更批評韓國瑜在騙人，但住高雄的阿姨反駁高雄明明就沒淹水，並和兒子起爭執，結果發現影片是舊的淹水影片變造的，讓阿姨很生氣。謝龍介直言，所以「這就移花接木嘛」。

李眉蓁接著說，「她自己在外跑行程也頗有感觸，她感覺這樣的社會氛圍是不對的，一個家庭中為了選舉，小孩跟父母意見不同而吵架，這不是她想要的氛圍，所以她告訴較年長的伯伯、伯母，不要為選舉跟小孩吵架，和年輕人溝通，她來負責就好」。

一旁的江啟臣則順勢問她，「要如何讓年輕人喜歡妳？」李眉蓁說，「年輕人在想什麼就跟我想的差不多，所以我知道要怎麼讓年輕人喜歡我」，並告訴江啟臣，「請他拭目以待」。

(中時電子報)