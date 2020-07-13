美股科技股漲勢凌厲，AMAZON、NETFLIX再創新高，台股加權指數13日開在12,109.61點，除股王大立光（3008）早盤股價表現疲弱外，台積電（2330）、鴻海（2317）、聯發科（2454）等電子權值股，股價皆開在盤上，帶動股價指數向上攻高。

新冠肺炎潛在救命藥「瑞德西韋」，有望降低病患死亡率，激勵那斯達克指數7月10日再創歷史收盤新高，道瓊工業平均指數、標準普爾500指數也雙雙走揚。

道瓊工業平均指數7月10日上漲1.44％（369.21點）、收26,075.30點；周K線上漲0.96％。那斯達克指數上漲0.66％（69.69點）、收10,617.44點，再創歷史收盤新高；周K線上漲4.01％。費城半導體指數下跌0.33％（6.93點）、收2,069.79點；周K線上漲3.82％。

群益期貨副總經理范振鴻指出，目前台股不是基本面，而是資金面的推升，政府也鼓勵作多，但10日台股會跌，就是大立光引發多方居高思危的結果。

展望後市，范振鴻認為，不靠基本面，只靠題材的族群，像生技股，只要國際疫情持續擴大，股價就有表現機會，而需要基本面，才漲得動的產業及個股，面對即將進入密集的法說期，股價震盪也會放大，在此因素影響下，預期台股本周走勢將趨於震盪。

(工商 )