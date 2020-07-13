《香港國安法》上路實施後，引發香港社會一波移民潮。其中移民熱點之一的澳洲，認為支持民主抗爭的港人有可能受到政治迫害。澳洲政府宣布，目前持有簽證在澳洲居留的港人在簽證到期後，可以申請永久居留權。不過移民部長塔奇（Alan Tudge）12日稱，該些港人並非必定可獲得永久居留權，但申請途徑將比過去更容易。

塔奇表示，澳洲政府希望吸引商業人才定居，因此澳洲政府正研擬措施，吸引出口主導的香港企業遷至澳洲。而澳洲政府9日也宣布暫停香港與澳洲的司法引渡協議，另外在澳的港人的學生與工作簽證有效期限也延長至5年，其後可以申請永久居留。

目前大約有一萬零五百名港人持學生簽證在澳洲居留，另有1,500名港人持其他簽證。塔奇表示，很多持香港護照人士正在尋照移民點，澳洲也會提供更多簽證選擇。但強調永久居留權申請人仍然必須通過品格測試及國安檢查等。

若查明申請人違背上述規定且涉及嚴重的安全問題，仍必須離境。塔奇稱，如港人有證據能指出自己受到迫害，亦可申請澳洲人道主義簽證。現時有137名港人申請這類庇護。

(中時 )