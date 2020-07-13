香港「計程車活春宮」影片網路瘋傳，計程車內行車紀錄器錄下一名短裙女與襯衫男在後座的「高清激情片」，因為畫面相當清晰，男主角很快被肉搜，指向上市公司時代中國財務長（CFO）黃永年。而時代中國宣布黃永年已於10日卸下財務長一職，一般而言，上市公司更換CFO，都會說明原因，但這次時代中國卻「什麼都沒說」，相當罕見。

「計程車活春宮」引發軒然大波，因為對比去年許志安與女星黃心穎在計程車上激吻的影片，短裙女與襯衫男的行為令人咋舌，喇舌、愛撫、「上下吞吐」通通來，簡直把小黃司機當空氣，加上影片畫質超清晰，激情度直逼三級片。

被短裙女「上下吞吐」、露出享受表情的襯衫男也很快被肉搜，指稱疑似上市公司時代中國財務長（CFO）黃永年，而女主角身分，據悉是公關公司市場部女職員。活春宮片外洩2天後，時代中國10日撤換CFO，黃永年遭辭退，該職改由集團執董、副總裁牛霽旻兼任。

一般而言，上市公司更換CFO，都會說明原因，但這次時代中國什麼都沒說，相當罕見。不過香港媒體報導，黃永年遭撤，確實是因「不當行爲」違反公司價值觀和員工行爲準則，且對公司聲譽造成了重大負面的影響。

43歲的黃永年，擁有美國賓夕法尼亞大學、哈佛大學商學院的高學歷，2019年6月接任時代中國財務長一職。2015年加入時代中國前，為瑞峰資產管理和US GMT Capital負責人，並曾任職大摩股票研究分析師。

(中時電子報)