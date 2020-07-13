電動車大廠特斯拉（Tesla）近日來以驚人漲勢，超越全球汽車企業市值龍頭豐田(Toyota)，執行長馬斯克持有大量特斯拉股票，身價暴漲達到 705 億美元，超越美國股神巴菲特(Warren Buffett)，擠進全球第7。根據外媒報導，馬斯克在2018年與特斯拉簽署一份協議，馬斯克將10年不領薪水，條件是給予分成12份的2030萬認購股權，只要達成目標就給予1份。

特斯拉股價今年以來飆漲259%，周五收盤價格來到1,544.65美元，馬斯克身價也不斷暴漲，並在近期成為又1名超越巴菲特的科技業富豪，也超越比甲骨文共同創辦人艾里森 (Larry Ellison) 和 Google 共同創辦人布林 (Sergey Brin)。

據《CNN》報導，特斯拉並未支薪給馬斯克，但光是馬斯克從特斯拉手上拿下的認購股權就足以讓馬斯克在未來成為全球首富，這份協議來自2018年特斯拉股東會上，允許馬斯克在10年不領薪水的情況下，將這12份2030萬股屬於馬斯克認購股權，在他達到一定目標後給予就給予其中1份。

特斯拉在過去6月平均市值達到1000億美元的目標，讓馬斯克在今年5月28日獲得第一份股權，當時那些股份價值約7.7億美元，如今已成長至18億美元。至於下個目標市值1500億美元，過去6個月特斯拉平均市值約386億美元，但在本月10日收盤，特斯拉市值已經達到2586億美元，不僅超越豐田的2000億美元，只要股價維持目前水位2周時間，馬斯克就能獲得第2份股權。

報導提到，如果特斯拉股價繼續保持漲勢，預計馬斯克獲得所有股權就足以讓他成為全球首富。

(中時電子報)