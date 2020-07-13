桃園市議員王浩宇遭發起連署罷免，YouTuber直擊罷王連署站，一名年輕人表示，王浩宇當上議員後「怎麼有點偏差」，包含教育、路平等問題，都和當初選民期待的不一樣。對此，王浩宇也做出回應，認為遭抹黑。

YouTuber「Bit King比特王出任務」前往罷王連署站，該年輕人受訪時表示，會罷免王浩宇主要是關於社群媒體的一些導向，不管是韓國瑜或許崑源事件，這些都是屬於高雄市的事情，王浩宇身為一個桃園市議員，為什麼要藉由社群媒體的導向，營造出來影響到高雄人的選擇，或者高雄的評價。

該年輕人指出，王浩宇做事的方式，跟他們當初的一些冀望不一樣，發現王浩宇當上議員後有點偏差，像是強迫取消第八節課。路平的部分，原本他們希望王浩宇當議員後能處理路的部分，但卻一直沒有改善，甚至變得更危險，感慨王浩宇拿到1萬多票，是桃園市全議員的第3高票，覺得真心換絕情。

王浩宇在臉書表示，「批評我第三高票當選卻無視路不平，不覺得前後矛盾嗎？」不滿遭一直抹黑。

對此，網友痛批王浩宇「你才扯」，別的議員幫地區民眾發聲，他卻在跟自己服務區域的民眾爭你死我活，遭罷免應該檢討自己，「沒有矛盾呀！評論是指當選後，因已當選就不在乎了！就𣎴管路平不平了」「抹黑？那當你抹黑別人的時候，怎麼不將心比心？」但也有人給予支持，要王浩宇加油。

(中時電子報)