傳出大陸電信設備供應商華為近期尋求與英國首相強生（Boris Johnson）會面，希望能夠向英國爭取推遲移除華為5G網路設備。不過最新傳出，強生正面臨保守黨議員的壓力，英國電信業者可能被迫從2021年底開始，禁用華為的5G新設備。

英國政府原本擬要求當地電信商在2025年前移除5G網路中所有由華為供應的設備，而華為希望英國政府將相關行動推遲至2025年6月大選之後。

外媒報導，英國國家安全委員會（National Security Council）將在周二（14日）開會，決定華為在英國5G網路的未來。目前英國首相強生正面臨議員給予的壓力，最快從2021年底起，英國恐將禁止電信業者在5G電信網路中安裝華為的新設備。

而強生所屬的保守黨議員Bob Seely希望政府在限制華為設備的時程上可以設定具體承諾。像是訂定禁止新設備的日期以及完全移除設備的日期，在這兩個期限之後，業者不可再安裝華為設備，並移除安裝華為的技術設備。

而保守黨另一派則較溫和，議員Neil O’Brien就表示，他對時程抱持著開放態度，因為這些設備將在數年內達到使用年限。議員Damian Green也說，他不擔心舊的華為設備，他只希望在國會本屆任期於2024年結束前，設定禁止業者安裝新華為設備的時程。

(中時電子報)