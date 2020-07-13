俄羅斯1名知名辣妹騎士珊妮雅（Ksenia Nikitina），本月11日在莫斯科郊區兜風時，疑為了拍照分心，以高達時速160公里，直接撞上左側車道1輛拖拉機，連人帶車在路上劃出長長的血痕，當場慘死，讓人看了怵目驚心。

據俄媒報導，珊妮雅熱愛騎重機，平時與車友相聚，事故當天她趁好天氣騎車上路，卻在路上發生意外，她的朋友貝洛夫（Georgy Belov）表示，「她平時騎車不是很冒險的人，很明顯就有事情讓她分心了」。

俄羅斯重機妹高速衝撞拖拉機慘死，地上拉長一道長長血痕。（圖／翻攝自Ласточка）

貝洛夫還說：「如果停在路邊的是輛轎車，不是拖拉機，或許在意外發生當下，珊妮雅就能比較容易脫離拖拉機，不會被拖行慘死了。」

珊妮雅同時也是1名知名部落客，有自己的YouTube頻道，平時經常透過社交媒體分享自己改車、兜風心得，獲得了許多重機愛好者支持，有近4萬粉絲訂閱。粉絲得知她意外口身亡消息，紛紛在她的頻道、部落格及IG留言哀悼：「到天堂當個美麗天使吧！願你安息」。

(中時電子報)