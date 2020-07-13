外交部昨(12日)下午更新了臉書大頭貼照，拿掉圖中「中華民國」字樣及國花，換成「MOFA TAIWAN（台灣外交部）」，引發外界爭議。對此，有網友就直言，「真可憐，外交部真的只能做皮毛的事。自嗨罷了」、「Mofa =台語。無法度了」。

外交部官方臉書近日更換大頭照，保留「外」字部徽樣 式，中文和英文文字去掉「中華民國外交部」「MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS, REPUBLIC OF CHINA （TAIWAN）」字樣，以「MOFA TAIWAN（台灣外交部）」取代，遭國民黨立委陳以信質疑「拿掉中華民國有比較好看嗎？」

另外，國民黨副祕書長李彥秀也批評民進黨是「治國無能、獨立無膽」，中華民國外交部想偷吃步「換名改運？」不要光把精神花在這種自降國格的文字遊戲。

也有網友認為「玩完了「中醫」改「台醫」，又來玩「中華民國不見了」；這就是民進黨的「台灣獨立」？！」、「這樣一改，把外交部改成了一個於法無據的『黑機關』了」、「沒有了國號，那就承認了自已不是一個國家」。

針對各界聲浪，外交部副發言人崔靜麟表示，對於部分人士看到「台灣」時所表達的不同意見，這是民主國家多元政治的自然風貌，外交部沒有評論，「外交部對本部臉書小編的創意，表達肯定與感謝」。

(中時電子報)