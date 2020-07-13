台東某公立托兒所日前被地方媽媽爆料虐童，張姓媽媽在《爆料公社》上怒發文表示，她將寶貝的1歲的女兒送去托兒所，怎知，回家卻見女兒臉上一條條「掌紋」，還在短短5天內流了3次鼻血，母懷疑是托兒所管教失當。台東縣府社會處回應，已介入調查並嚴正以待。目前涉案的托育人員已停職進行調查後再行處分。

張媽媽心痛在網上發出寶貝女兒的照片，要大家評評理。事件發生於6月15日，女兒自托兒所回家時，在小小的臉上見到不尋常一條條的紅色掌紋，除此之外更在5天內流了3次鼻血，女童鼻涕混雜血色，看了讓人超級心疼，流血的鼻孔還為同側，讓她懷疑是不是在托兒所內受傷的，氣的跑去托兒所調閱監視器。

調閱監視器才發現，一位保母抱著女兒進廁所，出來後女兒就受傷了，畫面只見寶貝女兒一直摸著臉。更提到女兒被保母獨自丟進漆黑的寢室關緊閉，面朝下往床板方向把活生生的人狠心丟出去。東窗事發後，托兒所園長更企圖掩蓋過失，逐一打給其他家長，聲稱一切都是誤會。犯錯後處理方式毫無誠意，讓張媽媽氣得大罵：「太過分了吧！」

事情爆發後，台東縣政府社會處也在第一時間介入調查，並表示將會以最高規格調查，絕對不苟且包庇。事發後第三日，該施虐保育員也已停職，接受調查至今已一個月。若保育員確實施暴，依法可撤除其證照並罰款6-60萬元，任職托育中心則可處5至25萬元罰款，並命期限改善，若未改善必要時可命其停辦或廢止設立許可。

(中時電子報)